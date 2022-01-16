В шубе и меховой шапке: датская королева Маргрете II посетила важное памятное мероприятие с семьей

В шубе и меховой шапке: датская королева Маргрете II посетила важное памятное мероприятие с семьей

14 января королева Дании Маргрете II отпраздновала золотой юбилей правления.

По случаю 50-летия со дня вступления Маргрете на престол монарх возложила венок к могилам своих родителей - короля Фредерика и королевы Ингрид в соборе Роскилле вместе с другими членами королевской семьи. Все другие празднования годовщины королевы Маргрете были отменены из-за пандемии COVID-19.

Королева Маргрете II / Getty Images

81-летняя королева в этот день была одета в голубое платье и короткий жакет, а сверху надела длинную шубу. Она также была в меховой шапке и серых туфлях на невысоких каблуках. Ее Величество дополнила образ кожаными перчатками, цветочными серьгами и красной помадой на губах.

Королева Маргрете II / Getty Images

О том, как принцесса Маргрете стала наследницей трона и взошла на престол в 1972 году мы рассказывали более подробно вот в этом материале.

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