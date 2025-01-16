В шубе и повязке на голове: как в этот день 65 лет назад княгиня Грейс Келли ходила на выставку

Фото было сделано фотографами 16 января 1960 года в Монако.
Принцесса Монако Грейс Келли в тот день прибыла в отель Hermitage в Монако, чтобы председательствовать на выставке картины, организованной в помощь жертвам катастрофы на плотине Фрежюс.
Одета жена князя Ренье III была в объемную меховую шубу, у нее на голове была повязка, а на руках перчатки. Келли держала в руках сумку и большой букет цветов. Также она была в очках, волосы собрала в прическу, сделала макияж, а у нее на шее сверкало ожерелье. На тот момент Грейс был 31 год.
Напомним, в браке с князем Монако Грейс Келли родила троих детей. Нынче княжеством Монако правит ее единственный сын – князь Альбер II.
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