В шубе и с красной помадой на губах: королева Маргрете II посетила почетный ужин

Маргрете II уже не является датским монархом, но все еще носит титул королевы.

Ее Величество посетила на днях почетный ужин для Вооруженных сил, ВВС и Агентства по чрезвычайным ситуациям во дворце Кристиана VII в замке Амалиенборг в Копенгагене.

Маргрете II запечатлели, когда она ехала во дворец на автомобиле. Одета королева была в шубу, у нее на лице были очки и красная губная помада, а в ушах - серьги. Королева улыбалась, когда ее снимали фотографы.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

В прошлый раз королева Маргрете II появлялась на публике в феврале, когда открытии новой школы Prins Henriks Skole во Фредериксборге.

Напомним, 14 января 2024 года королем Дании стал старший сын Маргрете – Фредерик. Он взошел на престол под именем Фредерик X, а его "коронацию" публика могла наблюдать около дворца Кристиансборг.

Король Фредерик X и королева Мэри в день их "коронации" / Фото: Associated Press

Читайте также: