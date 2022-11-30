В шубе и с красным маникюром: королева Маргрете II сходила на балет

Королева работает сценографом и разработала костюмы для балетного представления. На премьеру она прибыла также в эффектном наряде, который состоял из черного верха с кружевной вставкой и бордовой макси-юбки из атласа. Талию королевы подчеркивал пояс с черным бантом.

Королева Маргрете II / Фото: Getty Images

Также Ее Величество была в длинной шубе и черных остроносых балетках, которые обула поверх телесных колгот. Ногти Маргрете накрасила красным лаком, надела кольцо с рубином и серьги-висюльки с камнями. Седые волосы королевы были собраны в низкий пучок, на лице были очки и красная помада на губах.

Публика, собравшаяся около театра, фотографировала королеву во время ее прибытия на спектакль. Его также посетила невестка королевы – кронпринцесса Мэри – с супругом, кронпринцем Фредериком, и младшими детьми.

Кронпринц Фредерик и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

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