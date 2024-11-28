В шубе, лоферах Gucci и наряде с золотой вышивкой: первая леди Нигерии приехала в Париж

Реми Тинубу выглядела эффектно.
Президент Нигерии Бола Тинубу и его супруга Реми Тинубу с официальным визитом приехали в Париж. Там их встретили президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.
Во время церемонии приветствования госпожа Тинубу появилась на красной дорожке в темно-коричневой шубе и черном наряде, состоявшем из укороченного жакета и юбки миди, украшенной золотой флористической вышивкой.
Аутфит первая леди дополнила черными лоферами от бренда Gucci, небольшой черной сумкой, бежевым шарфом и черным головным убором. Уши она украсила интересными серьгами.
Бола Тинубу был одет в черное платье, клетчатое пальто, черный шарф, бордовую шапку с принтом и черные мокасины.
Напомним, первая леди Франции Брижит Макрон встретила президентских супругов Нигерии в стильном монохромном луке.
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