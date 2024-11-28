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В шубе, лоферах Gucci и наряде с золотой вышивкой: первая леди Нигерии приехала в Париж

В шубе, лоферах Gucci и наряде с золотой вышивкой: первая леди Нигерии приехала в Париж

В шубе, лоферах Gucci и наряде с золотой вышивкой: первая леди Нигерии приехала в Париж

Бола и Реми Тинубу / Фото: Getty Images

Реми Тинубу выглядела эффектно.

Президент Нигерии Бола Тинубу и его супруга Реми Тинубу с официальным визитом приехали в Париж. Там их встретили президент Франции Эммануэль Макрон и первая леди Брижит Макрон.

Во время церемонии приветствования госпожа Тинубу появилась на красной дорожке в темно-коричневой шубе и черном наряде, состоявшем из укороченного жакета и юбки миди, украшенной золотой флористической вышивкой.

Бола и Реми Тинубу / © Getty Images
Бола и Реми Тинубу / Фото: Getty Images

Аутфит первая леди дополнила черными лоферами от бренда Gucci, небольшой черной сумкой, бежевым шарфом и черным головным убором. Уши она украсила интересными серьгами.

Бола Тинубу, Эммануэль Макрон, Реми Тинубу и Брижит Макрон / © Associated Press
Бола Тинубу, Эммануэль Макрон, Реми Тинубу и Брижит Макрон / Фото: Associated Press

Бола Тинубу был одет в черное платье, клетчатое пальто, черный шарф, бордовую шапку с принтом и черные мокасины.

Напомним, первая леди Франции Брижит Макрон встретила президентских супругов Нигерии в стильном монохромном луке.

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