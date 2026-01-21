В шведской королевской семье случилось горе: дворец сделал заявление

Принцесса Дезире / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Дезире, баронесса Сильфвершильд, мирно скончалась в своем доме в Коберге в Вестергетланде в окружении семьи в среду, 21 января 2026 года, в возрасте 87 лет.

Принцесса Дезире была вдовой барона Никласа Сильфвершильда (1934–2017) и проживала в замке Коберг в Вестергётланде. У принцессы остались трое детей с семьями.

По случаю кончины принцессы Дезире король сделал следующее заявление:

«С глубокой скорбью я получил известие о кончине моей сестры, принцессы Дезире. Много теплых семейных воспоминаний связано с домом семьи Сильфвершельд в Вестергетланде – месте в Швеции, которое очень много значило для моей сестры. Сегодня мы с семьей выражаем соболезнования детям принцессы Дезире и их семьям», - говорится в заявлении дворца.

Принцесса Дезире / © Шведская королевская семья/Instagram

Принцесса Дезире Елизавета Сибилла родилась 2 июня 1938 года во Дворце Хага в Стокгольме. Ее родителями были наследник шведского трона Густав Адольф, герцог Вестерботтенский, и его супруга принцесса Сибилла Саксен-Кобург-Готская. Принцесса имела старших сестер Маргарет и Биргитту, в 1943 году у неё родилась сестра принцесса Кристина, а в 1946 году наконец появился мальчик — Карл, будущий король Швеции с 1973 года.

Королева Сильвия и король Карл Густав / © Шведская королевская семья/Instagram

По линии своего отца принцесса является двоюродной сестрой датской королевы Маргрете II.

Напомним, недавно в испанской королевской семье случилось горе, скончалась сестра королевы Софии – принцесса Ирен.