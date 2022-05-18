В сине-желтом галстуке: американский политик выразил поддержку Украине ярким аксессуаром

В таком образе Макконнелл появился после своего визита в Киев, где он встречался с президентом Украины.

Американский политик-республиканец, сенатор США от штата Кентукки с 1985 года и лидер меньшинства в сенате, Эддисон Митчелл Макконнелл III появился перед журналистами в сине-желтом галстуке.

Митч Макконнелл / Фото: Associated Press

Ранее в своей речи перед сенаторами, политик сказал, что он был "воодушевлен" зрелищем того, насколько храбро и решительно украинцы единым фронтом встали плечом к плечу перед лицом агрессии.

Митч Макконнелл / Фото: Associated Press

"Путин, должно быть, думал, что некоторые украинцы будут приветствовать вторжение российских войск. Вместо этого и украиноязычные, и русскоязычные украинцы объединились для защиты своей суверенной страны, - заявил Макконнелл. - Некоторые предсказывали, что Украина рухнет через несколько дней, а Россия ворвется прямо в Киев. Это тоже было неправдой. Украина сильна, и Киев остается в руках Украины, и жизнь нормализуется, несмотря на сохраняющуюся угрозу"

Напомним, что в Украину Макконнелл приезжал 14 мая и встречался с президентом Зеленским.

Митч Макконнелл и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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