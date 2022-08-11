В сине-желтом галстуке и с маленьким внуком в костюме: Джо Байден приехал в Южную Каролину

Президент США с семьей отправился в отпуск.
Президент США Джо Байден вместе с семьей отправился в отпуск на частный остров Киава в Южной Каролине.
Фотографы запечатлели, как из самолета вместе с Байденом вышла его жена Джилл Байден, сын Хантер Байден с женой Мелиссой Коен и их 2-летним сыном Бо.
Президент был одет в темно-синий костюм, белую рубашку и сине-желтый галстук – в цвет украинского флага. На лице у него были очки-авиаторы.
Маленького Бо тоже одели в темный пиджак и брюки. И, когда он стоял возле своего дедушки, выглядел как его маленькая копия.
Фотографы сделали интересный кадр, когда супруги Байден возле самолета махали военным, а их внук это увидел и тоже начал махать – это было очень мило.
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