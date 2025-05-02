В сине-желтом луке и туфлях с заклепками: нидерландская принцесса в ярком образе сходила на выставку

Принцесса Маргрит / © Getty Images

Реклама

В марте 2025 года младшая сестра принцессы Беатрикс (бывшей королевы Нидерландов и матери Виллема-Александра) сломала плечо во время участия в Hollandse 100 — благотворительном мероприятии, которое проводилось на ледовом катке Thialf в Херенвене во Фрисландии.

Принцесса Маргрит / © Getty Images

Спустя полтора месяца 82-летняя принцесса уже поправилась. Она посетила вместе с мужем Питером ван Волленховеном открытии выставки «Коренные освободители» в Музее Свободы в Грусбеке.

Принцесса Маргрит / © Getty Images

Маргрит была одета в желтую блузу и синие штаны, а обута была в синие туфли с металлическими заклепками. Она была с тростью, а другая рука принцессы была в специальной повязке через шею. Принцесса улыбалась и была в хорошем настроении. Она сделала прическу, была в очках и с двухцветными серьгами в ушах.

Реклама

Ранее, напомним, мы рассказывали о четырех эпизодах, когда здоровье британской принцессы Анны было под угрозой.