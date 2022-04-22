В сине-желтом наряде: жена Алексея Резникова - Юлия Зорий - подняла важную тему

Жена министра обороны Украины поделилась с подписчиками в Instagram кадром в красивом сине-желтом наряде.

Юлия Зорий – телеведущая и психолог. На своей странице в соцсети она обычно делится кадрами рабочих будней и личной жизни, но недавно решила написать пост на важную тему, которая касается женщин, которые покинули Украину вместе со своими детьми. Юлия отметила, что ей очень больно читать обвинения одних женщин в адрес других за то, что кто-то уехал и увез своих детей в безопасное место.

Пост она дополнила снимком в патриотическом наряде, в котором сочетала синюю кофту и желтую юбку.

"То эмоциональное напряжение, которое все мы сегодня имеем, - вызов не из легких для нашей психики. Уровень стресса сверхмощный. Это факт. Выдержать его тяжело. Кто-то впадает в апатию, кто-то в агрессию, кто-то в действие, кто-то в обвинение. Так вот об обвинениях. Мне очень больно читать обвинения одних женщин к другим за то, что кто-то уехал и вывез себя и своих детей в безопасное место: "Почему тебе не стыдно?" Вот ты уехала со своими, а я осталась здесь с детьми! Это моя земля. Потому что я не трусиха!"

Скажите мне откровенно, а почему должно быть стыдно маме за то, что ей страшно за своих детей? Почему ему должно быть стыдно за то, что она спасает своих детей? Спасает их жизнь и психику (которая и так уже пострадала, даже если люди уехали в самом начале войны и дети слышали взрывы где-то далеко, например). Вы думаете детской уязвимой психике этого недостаточно? Или дети не тонко чувствуют психологическое состояние родителей/мамы, и это уже очень сильный удар для них? 5-летняя дочь моей подруги поседела у меня на глазах за 3 дня… Хотя выглядела спокойной, играла. А что творилось в той маленькой головке, мне страшно даже представить…

Так вот. Почему женщине должно быть стыдно за то, что ей страшно? Неважно, есть у нее дети или нет. Почему должно быть стыдно? Беги или дерись – базовая защитная реакция психики. Это не об измене, а о выживании. Почему она должна пренебрегать этой базовой настройкой? Приняли ли вы решение оставшиеся или уехать – это только ваш выбор. Никто не имеет права осуждать ваши действия. (Кроме, конечно, прямой опасности, когда есть непосредственная угроза вашей жизни и жизни ваших детей, когда вас упорно просят эвакуироваться, чтобы спасти).

Вместо поддержки и слаженности ради жизни и здоровья детей, мы ссоримся и разводим дрязги. Нашим детям жить дальше. И жить они должны здоровыми и невредимыми, как физически, так и морально. И только от нас зависит, это так или нет. Это только наша ответственность.

Я точно знаю одно, каждый из вас хочет видеть своих детей счастливыми. Давайте действовать для них и ради них. Они точно - лучшая версия нас. И это отлично. Как сказала моя подруга: "Я не хочу, чтобы мои дети вошли в статистику, чтобы по ним плакали, чтобы они были доказательством против извергов и их преступлений". И с ней тяжело не согласиться…"

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