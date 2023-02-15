В сине-желтом пальто и со скромной прической: принцесса Анна приехала в Новую Зеландию

Вместе они посетили службу памяти в Национальном военном мемориале Пукеаху в Веллингтоне. Королевская принцесса отправилась в Новую Зеландию по просьбе Королевского новозеландского корпуса связи армии Новой Зеландии, главнокомандующим которого она является, чтобы присутствовать на праздновании его 100-летия. В последний раз Анна посещала страну в 2010 году.

Принцесса Анна с супругом Тимоти Лоуренсом / Фото: Getty Images

72-летняя Анна была одела в сине-желтое пальто, под которое подобрала платье в тон, обута была в лаконичные черные туфли на невысоких каблуках, а на плече у нее висела сумка на тонком ремешке.

На руках у Анны были перчатки тоже темно-синего цвета, а из аксессуаров она выбрала брошь в виде венка. Золотая цепь и скромные жемчужные серьги были у принцессы в ушах. Прическа и макияж были весьма типичны для принцессы, а этом вопросе Анна явно не приверженец экспериментов.

Принцесса Анна / Фото: Getty Images

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