В сине-желтом платье-вышиванке: первый заместитель министра иностранных дел Украины в патриотическом образе приехала в Индию

Эмине Джапарова продемонстрировала роскошный образ украинского бренда.
Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова с официальным визитом посетила Нью-Дели. В Индии она встретилась с замминистра иностранных дел страны Санджаем Вермой.
Там Эмине появилась в патриотическом образе. На ней было сине-желтое платье-вышиванка от украинского дизайнера Юлии Магдич с пышными рукавами и желтым поясом на талии с синими кистями.
Наряд она дополнила белыми туфлями и белым клатчем-сумкой.
Джапарова сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги, на шее – красный кулон в виде сердца на тонкой цепочке, а на руке – сине-желтая нить-браслет.
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