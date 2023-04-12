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В сине-желтом платье-вышиванке: первый заместитель министра иностранных дел Украины в патриотическом образе приехала в Индию

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В сине-желтом платье-вышиванке: первый заместитель министра иностранных дел Украины в патриотическом образе приехала в Индию

Эмине Джапарова / Фото: Associated Press

Эмине Джапарова продемонстрировала роскошный образ украинского бренда.

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова с официальным визитом посетила Нью-Дели. В Индии она встретилась с замминистра иностранных дел страны Санджаем Вермой.

Там Эмине появилась в патриотическом образе. На ней было сине-желтое платье-вышиванка от украинского дизайнера Юлии Магдич с пышными рукавами и желтым поясом на талии с синими кистями.

Эмине Джапарова / © Associated Press
Эмине Джапарова / Фото: Associated Press

Наряд она дополнила белыми туфлями и белым клатчем-сумкой.

Эмине Джапарова / © Associated Press
Эмине Джапарова / Фото: Associated Press

Джапарова сделала красивую укладку с локонами и нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги, на шее – красный кулон в виде сердца на тонкой цепочке, а на руке – сине-желтая нить-браслет.

Эмине Джапарова / © Associated Press
Эмине Джапарова / Фото: Associated Press
Эмине Джапарова / © Associated Press
Эмине Джапарова / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
524
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