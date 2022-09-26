В сине-желтой цветочной блузке: первый министр Шотландии выступила перед прессой

Никола Стерджен появилась на публике в блузке в цвет украинского флага.

Первый министр Шотландии Никола Стерджен в рамках своего визита в город Бридж оф Аллан выступила перед журналистами. Туда она приехала на мероприятия, которые проходят в честь Недели климата в Шотландии.

Там политик появилась в черном костюме, который состоял из прямых укороченных брюк и жакета с золотыми пуговицами, и в желтой блузке с синим флористическим принтом. Кстати, сейчас многие мировые политики носят наряды сине-желтого цвета в знак поддержки Украины.

Никола Стерджен / Фото: Getty Images

Свой деловой аутфит Никола дополнила черными замшевыми туфлями. Волосы она уложила, сделала макияж с черными стрелками на веках, уши украсила золотыми серьгами, а руки – серебряными браслетами.

Напомним, недавно президент Европейской комиссии Урсула Фон дер Ляйен и другие депутаты Европарламента появились на заседании в символических сине-желтых образах. Кто-то надел синие костюмы и желтые рубашки, кто-то синие жакеты и желтые топы или платья, а кто-то – желтые жакеты и синие платья. К нарядам политики прикрепили сине-желтые ленты.

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