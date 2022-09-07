В сине-желтых цветах: Наталья Нагорная и выжившая на "Азовстали" Анна Зайцева посетили Венецианский кинофестиваль

7 сентября в рамках Венецианского кинофестиваля показали фильм американского режиссера Евгения Афинеевского "Свобода в огне".
На красную дорожку одного из главных киномероприятий в мире вместе со звездами и режиссерами вышла военная корреспондентка ТСН Наталья Нагорная. В этой документальной картине, как и на красной дорожке мероприятия, журналистка появилась вместе с Анной Зайцевой, которой удалось выжить на "Азовстали".
В бомбоубежище Анна и ее шестимесячный сын провели 65 дней. Ее муж, бывший военный, присоединился к "Азову" и сейчас находится в российском плену в Оленовке. Девушка прошла фильтрацию, но ей удалось спрятать карту памяти с записями того, что происходило в бомбоубежище, эти кадры вошли в документальный фильм Афинеевского.
Для красной дорожки Наталья и Анна выбрали платья в патриотичных цветах. На Нагорной было желтое платье-вышиванка, узор в виде роз на котором был выполнен синими нитками. Дополнила свой образ корреспондентка 1+1 желтыми кедами и множеством подвесок на шее.
На красной дорожке Наталья развернула флаг Украины.
Анна же надела элегантное длинное платье, состоящее из флористичной вышивкой в желтых и синих нитках. Дополнили образ прическа и серебристые туфли-лодочки.
Также премьеру фильма посетила еще одна известная украинка - супермодель Алина Байкова. Для мероприятия она выбрала прозрачный лук в красном цвете, а в руке также держала флаг Украины, с которым мы ее уже видели на красной дорожке в Каннах.
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