В сине-желтых цветах: Наталья Нагорная и выжившая на "Азовстали" Анна Зайцева посетили Венецианский кинофестиваль

На красную дорожку одного из главных киномероприятий в мире вместе со звездами и режиссерами вышла военная корреспондентка ТСН Наталья Нагорная. В этой документальной картине, как и на красной дорожке мероприятия, журналистка появилась вместе с Анной Зайцевой, которой удалось выжить на "Азовстали".

В бомбоубежище Анна и ее шестимесячный сын провели 65 дней. Ее муж, бывший военный, присоединился к "Азову" и сейчас находится в российском плену в Оленовке. Девушка прошла фильтрацию, но ей удалось спрятать карту памяти с записями того, что происходило в бомбоубежище, эти кадры вошли в документальный фильм Афинеевского.

Для красной дорожки Наталья и Анна выбрали платья в патриотичных цветах. На Нагорной было желтое платье-вышиванка, узор в виде роз на котором был выполнен синими нитками. Дополнила свой образ корреспондентка 1+1 желтыми кедами и множеством подвесок на шее.

Наталья Нагорная, Анна Зайцева и Евгений Афинеевский / Фото: Associated Press

На красной дорожке Наталья развернула флаг Украины.

Наталья Нагорная, Анна Зайцева и Евгений Афинеевский / Фото: Associated Press

Анна же надела элегантное длинное платье, состоящее из флористичной вышивкой в желтых и синих нитках. Дополнили образ прическа и серебристые туфли-лодочки.

Наталья Нагорная, Анна Зайцева, Евгений Афинеевский, Алина Байкова / Фото: Associated Press

Также премьеру фильма посетила еще одна известная украинка - супермодель Алина Байкова. Для мероприятия она выбрала прозрачный лук в красном цвете, а в руке также держала флаг Украины, с которым мы ее уже видели на красной дорожке в Каннах.

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