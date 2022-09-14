В сине-желтых нарядах и с украинскими лентами: депутаты Европарламента продемонстрировали поддержку Украины

Евродепутаты появились на выступлении Урсулы фон дер Ляйен в сине-желтых луках.
Сегодня, 14 сентября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте в Страсбурге с докладом о положении ЕС.
Это политическая традиция – ежегодно в сентябре глава Еврокомиссии выступает с таким докладом на пленарной сессии Европейского парламента.
Фон дер Ляйен пригласила на мероприятие Елену Зеленскую, которая стала первой почетной гостьей от Украины на таком заседании Европарламента.
В докладе Урсула говорила об ответах ЕС на вооруженную агрессию России против Украины, в частности, санкции в отношении РФ, финансовая и гуманитарная помощь Украине, поддержка перемещенных лиц, увеличение инвестиций в оборону стран ЕС). Она говорила также об энергетической безопасности – реализации плана REPowerEU относительно постепенного отказа от российских энергоносителей.
Фон дер Ляйн и другие депутаты Европарламента появились на заседании в символических сине-желтых образах. Кто-то надел синие костюмы и желтые рубашки, кто-то - синие жакеты и желтые топы или платья, а кто-то – желтые жакеты и синие платья. К нарядам политики прикрепили сине-желтые ленты. Таким образом они продемонстрировали свою поддержку Украины.
Урсула сочетала синий топ и желтый жакет с накладными карманами.
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