В сине-желтых нарядах и с украинскими лентами: депутаты Европарламента продемонстрировали поддержку Украины

Сегодня, 14 сентября, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Европарламенте в Страсбурге с докладом о положении ЕС.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Это политическая традиция – ежегодно в сентябре глава Еврокомиссии выступает с таким докладом на пленарной сессии Европейского парламента.

Фон дер Ляйен пригласила на мероприятие Елену Зеленскую, которая стала первой почетной гостьей от Украины на таком заседании Европарламента.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Урсула фон дер Ляйен и Елена Зеленская / Фото: Getty Images

В докладе Урсула говорила об ответах ЕС на вооруженную агрессию России против Украины, в частности, санкции в отношении РФ, финансовая и гуманитарная помощь Украине, поддержка перемещенных лиц, увеличение инвестиций в оборону стран ЕС). Она говорила также об энергетической безопасности – реализации плана REPowerEU относительно постепенного отказа от российских энергоносителей.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

Фон дер Ляйн и другие депутаты Европарламента появились на заседании в символических сине-желтых образах. Кто-то надел синие костюмы и желтые рубашки, кто-то - синие жакеты и желтые топы или платья, а кто-то – желтые жакеты и синие платья. К нарядам политики прикрепили сине-желтые ленты. Таким образом они продемонстрировали свою поддержку Украины.

Скрин

Фото: Getty Images

Урсула сочетала синий топ и желтый жакет с накладными карманами.

Урсула фон дер Ляйен / Фото: Associated Press

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