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В синем асимметричном комбинезоне: инфанта София посетила церемонию в Барселоне
Младшая сестра принцессы Леонор также приехала на церемонию «Принцесса Жирона» в Барселоне.
18-летняя девушка выбрала для выхода в свет со своей семьей асимметричный темно-синий комбинезон, обнажив одно плечо, с драпировкой по бокам и струящимися рукавами, который отлично сочетался по цвету с нарядами ее сестры и матери.
Длинные русые волосы инфанты Софии были распущены, а спереди она заплела две тонкие косички и заколола их сзади заколкой. Макияж девушки был выполнен в натуральных оттенках. Образ инфанты получился элегантный и стильный.
Напомним, недавно мы показывали, как инфанта София посетила встречу во дворце в легком летнем платье, повторив свой образ, который носила в прошлом году во время отпуска.