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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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374
Время на прочтение
1 мин

В синем асимметричном комбинезоне: инфанта София посетила церемонию в Барселоне

Младшая сестра принцессы Леонор также приехала на церемонию «Принцесса Жирона» в Барселоне.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Инфанта София

Инфанта София / © Getty Images

18-летняя девушка выбрала для выхода в свет со своей семьей асимметричный темно-синий комбинезон, обнажив одно плечо, с драпировкой по бокам и струящимися рукавами, который отлично сочетался по цвету с нарядами ее сестры и матери.

Длинные русые волосы инфанты Софии были распущены, а спереди она заплела две тонкие косички и заколола их сзади заколкой. Макияж девушки был выполнен в натуральных оттенках. Образ инфанты получился элегантный и стильный.

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как инфанта София посетила встречу во дворце в легком летнем платье, повторив свой образ, который носила в прошлом году во время отпуска.

Испанская королевская семья / © Getty Images

Испанская королевская семья / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images

Королева Летиция и инфанта София с принцессой Ирен / © Getty Images

Королева Летиция и инфанта София с принцессой Ирен / © Getty Images

Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи

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