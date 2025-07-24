В синем асимметричном комбинезоне: инфанта София посетила церемонию в Барселоне

Инфанта София / © Getty Images

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18-летняя девушка выбрала для выхода в свет со своей семьей асимметричный темно-синий комбинезон, обнажив одно плечо, с драпировкой по бокам и струящимися рукавами, который отлично сочетался по цвету с нарядами ее сестры и матери.

Длинные русые волосы инфанты Софии были распущены, а спереди она заплела две тонкие косички и заколола их сзади заколкой. Макияж девушки был выполнен в натуральных оттенках. Образ инфанты получился элегантный и стильный.

Инфанта София / © Getty Images

Напомним, недавно мы показывали, как инфанта София посетила встречу во дворце в легком летнем платье, повторив свой образ, который носила в прошлом году во время отпуска.

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Испанская королевская семья / © Getty Images

Инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Принцесса Леонор и ее сестра инфанта София / © Getty Images Королева Летиция, король Филипп VI и инфанта София / © Getty Images Принцесса Леонор и инфанта София / © Getty Images Инфанта София / © Getty Images Королева Летиция и инфанта София с принцессой Ирен / © Getty Images Инфанта София и принцесса Леонор / © Instagram испанской королевской семьи