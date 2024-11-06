В синем бархатном костюме: Иванка Трамп продемонстрировала роскошный деловой лук

В преддверии оглашения результатов выборов во Флориде состоялась вечеринка Республиканской партии посвященная Дональду Трампу. На этом мероприятии собралась вся семья кандидата в президенты, а также кандидат пост вице-президента - сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.

Особое внимание на подобных собраниях всегда привлекает старшая дочь Трампа - 43-летняя Иванка, хотя она и не принимала активного участия в предвыборной кампании отца в этот раз.

На сцену в Уэст-Палм-Бич она вышла в наряде роскошного кобальтового цвета.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Это был стильный бархатный костюм, который включал классический приталенный жакет на пуговицах и прямые брюки. Носила она его в сочетании с синей шелковой рубашкой и серьгами с большими бриллиантами.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Волосы Иванки были уложены в элегантную прическу с легкой волной и пробором. На лице визажисты сделали ей красивый макияж.

Иванка Трамп / Фото: Associated Press

Отметим, что Дональд Трамп уже заявил о своей победе на выборах. Кандидата также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.

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