В синем бархатном костюме: Иванка Трамп продемонстрировала роскошный деловой лук

Старшая дочь Трампа привлекла внимание нарядом.
В преддверии оглашения результатов выборов во Флориде состоялась вечеринка Республиканской партии посвященная Дональду Трампу. На этом мероприятии собралась вся семья кандидата в президенты, а также кандидат пост вице-президента - сенатор Джеймс Дэвид Вэнс.
Особое внимание на подобных собраниях всегда привлекает старшая дочь Трампа - 43-летняя Иванка, хотя она и не принимала активного участия в предвыборной кампании отца в этот раз.
На сцену в Уэст-Палм-Бич она вышла в наряде роскошного кобальтового цвета.
Это был стильный бархатный костюм, который включал классический приталенный жакет на пуговицах и прямые брюки. Носила она его в сочетании с синей шелковой рубашкой и серьгами с большими бриллиантами.
Волосы Иванки были уложены в элегантную прическу с легкой волной и пробором. На лице визажисты сделали ей красивый макияж.
Отметим, что Дональд Трамп уже заявил о своей победе на выборах. Кандидата также поздравил президент Украины Владимир Зеленский.
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