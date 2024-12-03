В синем брючном костюме и новых серьгах: королева Летиция на мероприятии в Мадриде

Королева Испании приняла участие в новом мероприятии сегодня в Мадриде.

В рамках празднования Международного и Европейского дня людей с ограниченными возможностями королева Летиция председательствовала на ключевом мероприятии, призванном пропагандировать важность всеобщей доступности рабочей среды для этих людей.

Королева Летиция вышла в свет в синем брючном костюме, жакет надела в сочетании с черным трикотажным топом и обула черные туфли на каблуках.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Образ Летиция дополнила серьгами от валенсийского бренда Boira Glass из белого золота, с которого свисала маленькая прозрачная капля. Похоже, это ювелирная новинка в ее шкатулке, ранее мы не видели Летицию в этих серьгах. Королева распустила блестящие волосы и сделала красивый макияж, подчеркнув традиционно глаза и губы.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

На выходных Ее Величество вместе с мужем королем Филиппом VI посещала оперу, где появилась в шифоновом нежно-пудровом платье, расшитом пайетками от Teresa Helbig.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

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