В синем джемпере и цветочной юбке: принцесса Эстель сходина на ярмарку с отцом

Кронпринц Швеции Даниэль появился в светском обществе со своей дочерью принцессой Эстель.

Супруг кронпринцессы Виктории и его 12-летняя дочь посетили @marketartfair в Юргордене в Стокгольме. На ярмарке представлены работы около сотни скандинавских художников.

В Instagram шведской королевской семьи показали несколько кадром с мероприятия, их сделал фотограф Жан Лапен.

Принцесса Эстель была в кобальтовом коротком джемпере, юбке с цветочным принтом от Zadig & Voltaire, а обута была в белые кроссовки Adidas Stan Smit. Волосы девочки были распущены, в ушах у нее сверкали серьги-висюльки с сердечками от Maria Nilsdotter, а на шее была серебрянная цепочка тоже от этого бренда, которую носила ее мать Виктория.

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Напомним, недавно мы показывали вам лук кронпринцессы Виктории в стильном костюме от Zara.

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