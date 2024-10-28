В синем джемпере и джинсах: как выглядит в повседневной жизни младшая дочь королевы Летиции

17-летняя инфанта София посетила вместе с сестрой принцессой Леонор и родителями деревню Сотрес в Кабралесе.

В этом году именно эта деревня получила премию принцессы Астурийской. Премия присуждается городу или деревне в Астурии, которая выдающимся образом отличилась в защите и сохранении своей природной среды, своего исторического и культурного наследия.

Инфанта София / Фото: Getty Images

Мы уже показывали образы королевы Летиции, которая выбрала для этого выхода в свет черные брюки и уютное пальто с шарфом на шее, а также ее старшей дочери принцессы Леонор, надевшей джинсы, джемпер и пальто.

Инфанта София была в синем джемпере и синих джинсах-кльош. Ее длинные русые волосы были распущены и красиво спадали на плечи. В макияже София совсем немного сделала акцент на глазах и бальзамом подчеркнула губы.

На самой церемонии вручения наград в Овьедо девушка появилась в золотом жакете, черном топе и черных широких брюках.

Испанская королевская семья на церемонии принцессы Астурийской / Фото: Getty Images

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