В синем джемпере и юбке миди: принцессу Беатрис запечатлели за поцелуем с мужем на улицах Лондона

Принцесса Беатрис и Єдоардо Мапелли-Моцци

Они сходили в ресторан Scott’s на Маунт-стрит в Мейфэре, невероятно популярное место среди знаменитостей. Там предлагают лучшие традиционные британские блюда из рыбы и моллюсков, а также разнообразные сезонные деликатесы.

На фотографиях, которые опубликовало издание Hello! , Эдоардо нежно обнял свою жену Беатрис прямо на улице, а потом поцеловал ее. Пара, которая в этом году отпраздновала пятилетие в браке, о чем-то оживленно беседовала во время этой прогулки.

Эдоардо Мапелли-Моцци и принцесса Беатрис

Напомним, они поженились на скромной церемонии в Виндзоре в июле 2020 года, когда еще действовали ограничения, связанные с COVID-19. Их свадьба, на которой Беатрис появилась в одном из платьев королевы Елизаветы II, стала последней, которую посетил принц Филипп, герцог Эдинбургский. Беатрис и Эдо воспитывают двоих дочерей — Сиенну и Афину, а также сына Кристофера (от предыдущих отношений Мапелли-Моцци).

