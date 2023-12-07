В синем кардигане и с лаконичной прической: Елена Зеленская встретилась с детьми

В День святого Николая первая леди Елена Зеленская вместе с командой своего фонда посетила учеников "Школы супергероев". К детям она приехала с подарками.

"Школа супергероев" – государственное учреждение под патронатом первой леди. Первоначально это была общественная инициатива. С 2016 года она была апробирована и масштабирована на несколько больниц. Инициатива доказала свою эффективность, целесообразность и значимость. В настоящее время функционируют уже 11 образовательных центров "Школы супергероев" в детских больницах для предоставления образовательных услуг детям от трех до 18 лет во время прохождения стационарного лечения или реабилитации.

"Иногда дети вынуждены долго, иногда по несколько месяцев, жить в больничных палатах. Поэтому они не могут в привычном режиме посещать заведения дошкольного образования или школы. А благодаря таким школам, их педагогам можно и лечиться, и учиться одновременно, не отставая от программы, приобретать знания, находить друзей и планировать будущее", – отметила Елена Зеленская.

Вместе с командой своего фонда первая леди посетила две "Школы супергероев" в Житомирской области, организованные на базе больниц, и передала детям наборы для развития и творчества, игрушки и конструкторы, которыми сможет пользоваться весь класс. Такие же подарки доставили в другие "Школы супергероев" по всей стране.

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На встречу Зеленская приехала в синем кардигане и черных брюках с поясом на талии, сделала лаконичную прическу, легкий дневной макияж и одела золотые серьги в уши. Елена и сама села вместе с детьми за школьные парты и продемонстрировала большой интерес к учебному процессу.

Елена Зеленская и представители Фонда посетили открытый урок по истории, посвященный Дню святого Николая.

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