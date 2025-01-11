В синем костюме и блузе с бантом: королева Летиция прибыла в порт, чтобы попрощаться с дочерью Леонор

Королева Летиция и король Филипп посетили церемонию прощания с учебным кораблем, на котором их дочь отправится в плавание.

11 января стал очень важным днем для королевской семьи Испании - король Филипп и королева Летиция отправились в порт города Кадиса, чтобы попрощаться со своей старшей дочерью и наследницей престола - принцессой Леонор. 19-летняя девушка отправится путешествие на учебном корабле "Хуан Себастьян де Элькано".

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Это будет шестимесячное плавание, которое является частью ее учебы в Военно-морском училище, куда она поступила в августе 2023 года.

Летиция прибыла в порт в деловом наряде, поскольку на королеве был синий свободный брючный костюм включающий блейзер и широкие брюки. Носила она их в сочетании с элегантной шелковой блузой с воротником-бантом и удобными лоферами.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Также Летиция добавила к образу несколько интересных украшений - надела свое любимое кольцо на указательный палец, надела серьги-звезды, а волосы украсила золотым обручем с листьями.

Королева Летиция / Фото: Getty Images

Принцесса Леонор же была в форме и с собранными волосами. Это обучени для нее - возможность погрузиться в морскую дисциплину и в то же время пойти по стопам предыдущих поколений ее семьи, которые также плавали на этом историческом судне.

Принцесса Леонор / Фото: Getty Images

Кадрами с мероприятия королевский двор поделился также в соцсетях.

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