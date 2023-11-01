В синем костюме и цветочных серьгах: королева Максима на модном ивенте

Недавно королева Максима посетила Неделю голландского дизайна в Эйндховене. В этот день 52-летняя королева была в синем брючном костюме от Dries Van Noten, а под жакетом на ней была рубашка с цветочным принтом. Максима дополнила лук черными ботильонами Gianvito Rossi и маленькой плетеной сумкой черного цвета Bottega Veneta.

Королева Максима / Фото: Getty Images

У Ее Величества были распущены белокурые волосы, в ушах сверкали цветочные серьги с камнями, а на пальце - кольцо с аквамарином. Королева сделала насыщенно-красный маникюр и легкий дневной макияж, подчеркнув немного глаза.

Кстати, королева любит яркие оттенки лаков для ногтей, но иногда так случается, что ее маникюр выглядит не лучшим образом.

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