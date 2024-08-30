В синем костюме и красивых серьгах: новый выход Елены Зеленской

Елена Зеленская приняла участие в рабочей встрече с региональными командами, внедряющими Всеукраинскую программу ментального здоровья "Ти як?" в общинах.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Команда программы поняла: вобрав все лучшее из мира, программа должна стать уникальной, украинской. "Заточенной" именно против нашей боли.

И у нас уже сугубо украинская инновация: двигаться не от диагноза, а от состояния человека. То есть начать помогать как можно раньше, пока травматический опыт не перерос в расстройство.

Главная цель программы – помощь как можно ближе. В родном городе, районе, на соседней улице. Чтобы знания по поддержке ментального здоровья овладели знакомыми – семейными врачами, учителями, работниками банков и транспорта. Так, программа "прорастает" в регионах", — отметила Зеленская.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в деловом образе. На ней был синий костюм, состоявший из широких брюк и жакета на забор. Талию она подчеркнула тонким коричневым ремешком на талии. Наряд жена президента скомбинировала с коричневыми туфлями.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

У Зеленской была аккуратная укладка с боковым пробором и макияж в нежных оттенках. Уши она украсила красивыми золотыми серьгами.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская на Закарпатье появилась в деловом брючном темно-синем и белом топе, которые скомбинировали с бежевыми остроносыми слингбэками на невысоких шпильках.

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