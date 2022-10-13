В синем костюме и лавандовых лодочках: стильная Нэнси Пелоси приехала на интервью

82-летняя Пелоси посетила программу "Утро с Церлиной" и приехала в студию в синем брючном костюме, который дополнила белым топом и туфлями-лодочками лавандового цвета на каблуках.

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

У Нэнси была акуартная укладка, макияж на лице, а на шее жемчужное ожерелье, к которому она подобрала жемчужные серьги.

В этом же аутфите спикер палаты представителей выступала во время беседы за круглым столом в Центре пожилых людей Форест-Хиллз при Куинсском общественном доме в Нью-Йорке.

Нэнси Пелоси / Фото: Getty Images

Нэнси Пелоси / Фото: Associated Press

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