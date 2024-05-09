В синем костюме и лодочках на шпильке: королева Максима продемонстрировала стильный лук

Королева Максима прибыла с визитом в организацию Oranje Huis Nooit Groep, которая предлагает поддержку, уход и приют женщинам, ставшим жертвами домашнего насилия.

Ее Величество была одета в двубортный жакет цвета ультрамарин от Max Mara под которым был светлый топ и шерстяные брюки от этого же бренда. Она обула кожаные туфли-лодочки от Gianvito Rossi и в руках держала замшевый клатч.

Максима распустила волосы и сделала легкий макияж на лице, надела серьги с цветными камнями, которые уже носила ранее. Также она сделала маникюр своего любимого бордового оттенка и надела несколько колец на пальцы.

Королева Максима / Фото: Getty Images

Напомним, 5 мая король Виллем-Александр и королева Максима посетили концерт в честь Дня национального освобождения, который состоялся в рамках национальных празднований в честь освобождения страны от нацистской оккупации в 1945 году.

Королева Максима и король Виллем-Алесандр / Фото: Getty Images

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