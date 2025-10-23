В синем брючном костюме и пестрой блузке: королева София сходила на выставку

Королева София / © Getty Images

28-я выставка «Времена человека» под названием «Эсперанса» («Надежда») пройдет в Саморе с октября 2025 года до весны 2026 года. Выставка, представленная в Кафедральном соборе, Сан-Сиприано и монастыре Эль-Кармен, объединяет около 90 работ, сочетающих в себе искусство, духовность и технологии. Ее основная идея — укрепление веры и обновление после пандемии.

Королева София появилась на мероприятии в синем брючном костюме, состоящем из жакета и пестрой блузки в принт, а также обула синие туфли на невысоких каблуках. Ее Величество сделала укладку и легкий макияж, дополнила лук серьгами-висюльками, многочисленными украшениями на шее и цветочной брошью на груди.

Королева София / © Getty Images

