В синем брючном костюме и пестрой блузке: королева София сходила на выставку
86-летняя испанская королева появилась на выставке в Кафедральном соборе Саморы, Кастилия и Леон.
28-я выставка «Времена человека» под названием «Эсперанса» («Надежда») пройдет в Саморе с октября 2025 года до весны 2026 года. Выставка, представленная в Кафедральном соборе, Сан-Сиприано и монастыре Эль-Кармен, объединяет около 90 работ, сочетающих в себе искусство, духовность и технологии. Ее основная идея — укрепление веры и обновление после пандемии.
Королева София появилась на мероприятии в синем брючном костюме, состоящем из жакета и пестрой блузки в принт, а также обула синие туфли на невысоких каблуках. Ее Величество сделала укладку и легкий макияж, дополнила лук серьгами-висюльками, многочисленными украшениями на шее и цветочной брошью на груди.
