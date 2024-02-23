В синем костюме и полосатом джемпере: стильная герцогиня Софи посетила спортивное мероприятие

Пока король Чарльз III проходит лечение от рака, члены его семьи продолжают много работать.

Герцог и герцогиня Эдинбургские, Эдвард и Софи посетили национальный чемпионат Великобритании по велоспорту в Национальном велосипедном центре в Манчестере.

Софи приехала на мероприятие в молочном полосатом джемпере и темно-синем брючном костюме, к которому подобрала коричневые кожаные сапоги на каблуках и маленькую коричневую сумку. Выглядела герцогиня элегантно и скромно, а образ свой дополнила лаконичными серьгами, подвеской на шее, простым макияжем и волосы собрала в низкий хвост.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Getty Images

Ее супруг - принц Эдвард - был одет в оливковый клетчатый пиджак, голубую рубашку, темно-синие брюки и обут в туфли.

Пара приняла участие в адаптивной велогонке на треке в Национальном велосипедном центре.

Герцог и герцогиня Эдинбургские / Фото: Getty Images

Напомним, недавно мы писали, что герцогиня Эдинбургская "выгуляла" подарок короля Чарльза III.

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