В синем костюме и с бирюзовым платком на шее: принцесса Анна сходила на матч регби

Королевская принцесса побывала на одном из своих любимых мероприятий.
Принцесса Анна посетила стадион "Мюррейфилд" в Эдинбурге, поддержав сборную Шотландского союза регби на матче шести наций Шотландия — Италия в субботу.
74-летняя сестра короля Чарльза является покровительницей Шотландского союза регби. На мероприятии Анна встретилась с игроками, соревнующимися за Кубок Каттитта в Эдинбурге.
Ее Высочество выглядела элегантно в клетчатом костюме, выходя на поле и пожимая руки игрокам после того, как Шотландия одержала победу со счетом 31-19.
Одета Анна была в короткое пальто темно-синего цвета, которое идеально сочеталось с темно-синими брюками и шелковым шарфом нежно-голубого цвета, аккуратно повязанным на шее. Не первый раз принцесса носит этот костюм, что не удивительно, ведь она, как и ее брат король, являются приверженцами устойчивого развития.
У Анны была ее фирменная прическа "улей", в ушах золотые серьги-гвоздики и немного блеска на губах.
Напомним, ранее мы показывали вам любимый аксессуар принцессы, который она носит уже 20 лет.
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