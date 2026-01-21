ТСН в социальных сетях

В синем костюме и с букетом цветов в руках: королева Камилла появилась на публике

Королева Камилла совершила сегодня новый публичный выход.

Королева Камилла

Королева Камилла / © Getty Images

Ее Величество посетила Службу поддержки жертв домашнего насилия в Глостершире, чтобы узнать об их работе по оказанию помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия по всему графству.

Королева приехала на мероприятие в синем костюме, который состоял из короткого клетчатого жакета с бархатным воротником и юбки-плисе, а на шее у королевы был цветастый платок. Камилла сделала свою фирменную прическу и макияж, а также надела новые серьги-висюльки с бриллиантами, напоминающие снежинки. Также ей на мероприятии вручили красивый букет цветов.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

Недавно мы писали, как королева Камилла впервые рассказала о том, как подверглась домогательствам в публичном месте. А в рамках своих королевских обязанностей королева более десяти лет ведет кампанию против домашнего и сексуального насилия.

Королева Камилла / © Getty Images

Королева Камилла / © Getty Images

