- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 48
- Время на прочтение
- 1 мин
В синем костюме и с букетом цветов в руках: королева Камилла появилась на публике
Королева Камилла совершила сегодня новый публичный выход.
Ее Величество посетила Службу поддержки жертв домашнего насилия в Глостершире, чтобы узнать об их работе по оказанию помощи людям, пострадавшим от домашнего насилия по всему графству.
Королева приехала на мероприятие в синем костюме, который состоял из короткого клетчатого жакета с бархатным воротником и юбки-плисе, а на шее у королевы был цветастый платок. Камилла сделала свою фирменную прическу и макияж, а также надела новые серьги-висюльки с бриллиантами, напоминающие снежинки. Также ей на мероприятии вручили красивый букет цветов.
Недавно мы писали, как королева Камилла впервые рассказала о том, как подверглась домогательствам в публичном месте. А в рамках своих королевских обязанностей королева более десяти лет ведет кампанию против домашнего и сексуального насилия.