В синем костюме и с красивой винтажной брошью: Елена Зеленская приняла участие в конференции в Словении

Первая леди появилась на конференции с редкостной брошью в форме бутона цветка от Lanvin Paris.

Елена Зеленская в рамках своего рабочего визита в Словению встретилась с первой леди страны Тамарой Вучич.

Вместе они приняли участие в открытии конференции по ментальному здоровью. Елена также присоединилась к двум панельным дискуссиям: "Психическое здоровье детей и подростков – инвестиции в наше будущее" и "Психическое здоровье в постконфликтной среде".

Елена Зеленская и Тамара Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Рада, что тема ментального здоровья становится ключевой для экспертных диалогов во всем мире. А Саммит играет в этом ту роль, которую для него закладывали: площадки для преодоления глобальных гуманитарных проблем", – написала первая леди Украины.

Тамара Вучич и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там Зеленская продемонстрировала деловой образ в синем костюме от украинского бренда AMG, состоявшего из прямых брюк со стрелками и жакета с интересным лацканом вдоль всего изделия. Наряд она скомбинировала с коричневыми туфлями.

Елена Зеленская и Тамара Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди сделала аккуратную укладку, нежный макияж и украсила уши золотыми серьгами. К лацкану она прикрепила красивую винтажную золотую брошь в виде цветочного бутона от одного из старейших французских Домов высокой моды Lanvin Paris.

Тамара Вучич и Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Бутон цветка – предсказатель рождения новой красоты. В нем скрыта философия непрерывного обновления жизни.

Изделие украшено бусинкой из стеклянной пасты в любимом оттенке Jeanne-Marie Lanvin – bleu nuit. Украшение изготовлено мастерами Henkel & Groosse в знаменитом немецком городе ювелиров – Пфорцхайме в 70-х годах прошлого века", – отметили в описании аксессуара на официальной странице бренда Nº1 VINTAGE в Instagram.

Елена Зеленская и Тамара Вучич / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в красивой вышиванке "белым по белому" и штанах-палаццо открыла украинскую книжную полочку в библиотеке Белграда.

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