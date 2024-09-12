В синем костюме и с платком в волосах: королева Мэри и король Фредерик сошли с королевского корабля

Окончание сезона плавания Королевского корабля "Даннеброг" ознаменовалось официальной высадкой королевской четы в Нордре Толбод.

"В течение сезона Их Величества король и королева, среди прочего, совершили государственные визиты на Королевском корабле "Даннеброг" в Швецию и Норвегию, а также круиз по Содружеству в Гренландию и круиз в конце лета на Королевском корабле в Борнхольм, Эре, Ассенс и Вайле.

Королева Мэри и король Фредерик X / Фото: Getty Images

В этом году исполняется 92 года со дня поднятия первой команды на королевский корабль "Даннеброг". На протяжении более девяти десятилетий корабль служил официальной и частной резиденцией Кристиана 10-го, Фредерика 9-го, королевы Маргрете, а теперь еще и короля Фредерика X и королевы Мэри.

За время своего существования королевский корабль "Даннеброг" обучил более 3400 призывников и прошел более 800 000 морских миль, а за свои 92 года корабль посетил большинство портов Дании, Гренландии и Фарерских островов, а также порты Средиземноморья, Карибского бассейна и восточного побережья США", - говорится в сообщении в Instagram королевской семьи Дании.

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В этот раз королева Мэри выбрала для появления на публике лаконичный синий брючный костюм от The Fold London, сочетала его с туфлями на каблуках, зеленым клатчем Nina Ricci, жемчужными серьгами в ушах, а волосы собрала в низкий хвост и завязала их платком. Ее макияж был сделан в натуральных оттенках. Король Фредерик был в военной форме.

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