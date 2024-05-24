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В синем костюме и с серьгами-кольцами: Елена Зеленская встретилась с медиками

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В синем костюме и с серьгами-кольцами: Елена Зеленская встретилась с медиками

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди Украины в деловом образе побывала на чемпионате бригад экстренной медицинской помощи.

Елена Зеленская поприветствовала участников Десятого чемпионата бригад экстренной медицинской помощи. Участие в нем приняли 26 команд со всей страны.

Фотографии с мероприятия она опубликовала на своей странице в Instagram.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В ходе соревнований участники демонстрировали свои умения оказывать помощь по протоколам стран ЕС.

"Все, кто сейчас мчится по вызову в этих автомобилях, каждый участник конкурса и всего 40 тысяч работников экстренной помощи – однозначные герои и победители. Вы побеждаете смерть каждый день. Вы такие же наши защитники и спасители, как военные. Еще и защитники и спасатели самых военных", – сказала Зеленская.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Там первая леди предстала в белом топе и деловом синем костюме, состоявшем из жакета на запах и широких брюк. Талию супруга президента подчеркнула черным поясом. Обута она была в черные остроносые туфли.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская сделала волнистую укладку, макияж в нежных оттенках и завершила аутфит золотисто-серебряными серьгами-кольцами.

Елена Зеленская / © Instagram Елены Зеленской
Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном наряде с белым воротником и на шпильках выступила на конференции.

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