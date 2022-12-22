С украинским орденом на груди: Нэнси Пелоси на встрече с Зеленским продемонстрировала уважение к Украине

Президент Украины вручил спикеру украинское знамя от защитников из Бахмута.
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси очень тепло встретила в Капитолии президента Украины Владимира Зеленского, который с официальным визитом посетил Вашингтон.
В этот день спикер появилась в синем брючном костюме, белом топе и синих замшевых туфлях на шпильках. К лацкану жакета Нэнси прикрепила значки в виде американского и украинского флагов, а также орден княгини Ольги III степени, который ей во время ее визита в Киев вручил Зеленский. Таким образом спикер продемонстрировала свое уважение к Украине.
Шею Пелоси украсила жемчужным ожерельем. Она сделала укладку с прикорневым объемом и насыщенный макияж.
После своего выступления в Конгрессе Зеленский вручил Пелоси флаг, который ему передали украинские военные в Бахмуте. Этот флаг является символом победы Украины в войне против российских захватчиков.
Нэнси, в свою очередь, вручила украинскому президенту флаг США, который в день его визита развевался над зданием Капитолия.
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