С украинским орденом на груди: Нэнси Пелоси на встрече с Зеленским продемонстрировала уважение к Украине

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси очень тепло встретила в Капитолии президента Украины Владимира Зеленского, который с официальным визитом посетил Вашингтон.

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

В этот день спикер появилась в синем брючном костюме, белом топе и синих замшевых туфлях на шпильках. К лацкану жакета Нэнси прикрепила значки в виде американского и украинского флагов, а также орден княгини Ольги III степени, который ей во время ее визита в Киев вручил Зеленский. Таким образом спикер продемонстрировала свое уважение к Украине.

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Шею Пелоси украсила жемчужным ожерельем. Она сделала укладку с прикорневым объемом и насыщенный макияж.

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

После своего выступления в Конгрессе Зеленский вручил Пелоси флаг, который ему передали украинские военные в Бахмуте. Этот флаг является символом победы Украины в войне против российских захватчиков.

Нэнси Пелоси и Александр Зеленский / Фото: Getty Images

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

Нэнси Пелоси и Александр Зеленский / Фото: Getty Images

Нэнси, в свою очередь, вручила украинскому президенту флаг США, который в день его визита развевался над зданием Капитолия.

Нэнси Пелоси и Владимир Зеленский / Фото: Associated Press

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