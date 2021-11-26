В синем костюме и с ярким галстуком: принц Уильям выступил на мероприятии

В синем костюме и с ярким галстуком: принц Уильям выступил на мероприятии

Принц Уильям выступил на симпозиуме Королевского фонда по вопросам психического здоровья в Camden HouseLABS Triangle в Лондоне.

Во время мероприятия герцог Кембриджский объявил о пакете поддержки психического здоровья служб экстренной помощи Blue Light Together, разработанном Королевским фондом и партнерскими организациями.

Во время мероприятия, принц Уильям выступил с речью и признался, что скучает по своей форме.

Принц Уильям / Getty Images

"Поддержка психического здоровья наших спасателей носит для меня чрезвычайно личный характер. Я часто вспоминаю времена, когда служил в Поисково-спасательной службе Королевских ВВС и Аэрослужбе скорой помощи Восточной Англии. Я помню, как приходилось вылетать на вызовы в самых суровых условиях, иногда с трагическим концом. Помню чувство солидарности с моей командой, когда мы изо всех сил старались, чтобы разделить этот груз ответственности. Также я помню, что по возвращении домой на меня давили трудности и переживания минувшего дня, и я не хотел обременять мою семью тем, что видел", - рассказал Уильям.

Принц Уильям / Getty Images

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Герцог Кембриджский обратился с спасателям и сказал им, что работа, которую они выполняют, чрезвычайно важна и ответственна, и попросил, чтобы они заботились о своем психическом состоянии так же, как заботятся об остальных людях.

Напомним, герцогиня Кембриджская на этой неделе тоже появлялась на публике. Она приезжала с визитом в среднюю школу Nower Hill в Лондоне. Во время визита герцогиня Кембриджская приняла участие в уроке естественных наук, посвященном нейробиологии и важности раннего развития детей.

Герцогиня Кембриджская / Associated Press

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