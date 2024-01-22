В синем костюме и серьгах-пусетах: Елена Зеленская в деловом образе дала интервью

Елена Зеленская дала интервью украинскому телеканалу "Мы – Украина", во время которого она рассказала о проектах, которые занимается во время войны.

Первая леди в частности вспомнила о помощи крупным приемным семьям, предоставляемой Фондом Елены Зеленской, сооружая дома на средства иностранных меценатов для 14 таких семей, потерявших жилье в результате российской агрессии. Таким образом, первая леди стремится поддержать не только такие семьи, но и семейное воспитание в Украине в целом.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

"Чтобы больше людей становились приемными родителями, чтобы люди принимали это решение, они должны знать, что на этом пути они будут не сами, а получат все возможные пособия", — отметила Зеленская.

Жена президента рассказала о важности построения безбарьерности в Украине на уровне как доступного пространства, так и возможностей для всех украинцев: "Когда мы до вторжения приступали к этой работе, это воспринималось просто как "сделаем, как в Европе". Но теперь мы знаем: в первую очередь это делается для людей, потому что, когда нет безбарьерности, это прямое нарушение прав человека".

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

В студии Елена появилась в деловом синем костюме, состоявшем из удлиненного жакета и прямых брюк со стрелками. Наряд она дополнила черными туфлями на шпильках.

Первая леди сделала красивую прическу с локонами и боковым пробором, макияж в нежных оттенках и украсила уши серьгами-пусетами цвета металлик.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская в черном жакете и с красивой прической выступила онлайн на форуме.

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