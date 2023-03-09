В синем костюме и со стильным шарфом от украинского бренда: Елена Зеленская на форуме в ОАЭ

Елена Зеленская в рамках своего визита в ОАЭ приняла участие в международном форуме Forbes 30/50, который продолжается в Абу-Даби. В нем также приняли участие известные представительницы политики, бизнеса и неправительственных организаций для обмена информацией и установления связей для совместной работы и развития лидерства.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Первая леди была участницей панельной дискуссии на тему женского лидерства.

"Очень важно, чтобы не только в этот день, а всегда мы все помнили, что равенство – это нормально, это не привилегия. Для меня говорить сейчас о равенстве – это говорить о нормальности. Дело только за тем, чтобы это стало нормальным для всех в мире", – сказала Елена.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

Зеленская рассказала, как изменилась жизнь в Украине с началом полномасштабной войны. Еще она рассказала об изменениях своей деятельности.

"Вся страна живет в режиме "делаем все, что можем, на своем месте". Работа не дает сломаться. Она структурирует хаос войны. Работа – это точка опоры, особенно когда видишь результаты. И моя работа тоже очень изменилась. От проектов развития, которыми мы занимались перед войной, пришлось перейти к борьбе за выживание украинцев в буквальном смысле", – отметила первая леди.

Елена Зеленская / Фото: Instagram Елены Зеленской

На форуме Зеленская предстала в синем костюме с брюками клеш и коричневом топе. Свой лук она дополнила стильным шелковым темно-коричневым шарфом с интересным сине-желтым принтом с национальными мотивами от украинского бренда Gunia Project.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Обула первая леди кожаные коричневые туфли-лодочки. Аккуратная укладка, нежный макияж и золотые серьги из коллекции "Независимая" коллаборации Gunia x Guzema завершили аутфит Елены.

Елена Зеленская / Фото: Associated Press

Кстати, модератором мероприятия была бывший государственный секретарь и экс-первая леди США Хиллари Клинтон. Политик надела черный удлиненный жакет, черные брюки и желтую блузку с воланом. Совместное фото Клинтон и Зеленской очень символично, ведь вместе они демонстрируют цвета украинского флага.

Елена Зеленская и Хиллари Клинтон / Фото: Instagram Елены Зеленской

Напомним, Елена Зеленская посетила Национальную библиотеку и архив ОАЭ в бежевом брючном костюме и черных лоферах.

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