В синем костюме и туфлях-лодочках: кронпринцесса Виктория посетила семинар

Шведская кронпринцесса Виктория посетила новое рабочее мероприятие в Стокгольме.
Вчера, 13 сентября, Ее Высочество побывала на семинаре "День мозга", где ее встречал генеральный секретарь Hjarnfondens Анна Хемлин в Lilla Cirkus.
День мозга - это ежегодный семинар, в котором принимают участие ведущие шведские исследователи и эксперты в области мозга.
45-летняя принцесса была в синем трикотажном костюме, состоящем из кофты и юбки-миди. Наряд отлично гармонировал с замшевыми туфлями-лодочками на каблуках. На плече в кронпринцессы Виктории висела небольшая серая сумка.
Из украшений она надела серьги в виде перьев, тонкую золотую подвеску на шею, часы и кольца. А прическу сделала традиционную, собрав волосы в пучок.
На прошлой неделе принцесса и ее муж посетили с визитом школу Стенингеходена во время визита шведской королевской семьи в Сигтуне.
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