В синем костюме с экстравагантными пуговицами: эффектная Джилл Байден выступила в Сан-Франциско

Джилл Байден выступила в Сан-Франциско на мероприятии организации Giffords Law Center, которая продвигает законодательство о контроле над оружием по всей стране. В этом году организация отмечает свое 30-летие.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Там первая леди появилась в элегантном синем наряде от любимого бренда Schiaparelli, который состоял из асимметричного жакета без воротника и с экстравагантными золотыми пуговицами и юбки миди.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила бежевыми слингбэками от Valentino на шпильках. Она сделала свою любимую прическу с локонами и прикорневым объемом, макияж смоки-айс, украсила уши золотыми серьгами, а руки – браслетами и кольцами.

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, Джилл Байден продемонстрировала интересный лук в наряде от бренда Ralph Lauren, состоявший из темно-синего блейзера с большими пуговицами и плиссированной белой юбки с синей каймой на подоле.

Читайте также: