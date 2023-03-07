В синем луке и с сапфировыми украшениями: королева Максима с супругом прибыла в Словакию

Король и королева Нидерландов прибыли с официальным визитом в Словакию.

Король Виллем-Александр и королева Максима встретились с президентом Зузаной Чапутовой на официальной церемонии приветствия в президентском дворце. Визит королевской четы продлится три дня.

51-летняя королева Максима надела синее пальто, под которым было подходящее по оттенку синее платье, и сочетала его со шляпой-таблеткой и шарфом. Идеальный монохромный образ королевская особа дополнила клатчем с россыпью стразов, сапфировыми серьгами и брошью, пришпиленной на груди. На руках у Максимы были кожаные черные перчатки. Волосы королева собрала в прическу и сделала насыщенный макияж глаз.

Королева Максима / Фото: Getty Images

После прибытия в страну Максима и Виллем-Александр прошлись по красной ковровой дорожке и отправились на церемонию приветствия в президентский дворец. Там их приветствовали президент Зузана Чапутова и ее партнер Юрай Ризман.

Президент была в черном длинном пальто и бежевых туфлях-лодочках. На ее пальто была пришпилена брошь в виде цветка, похожего на тюльпан. Она собрала волосы в прическу, сделала красивый макияж и надела жемчужные серьги.

Королева Максима и король Виллем-Александр с президентом Словакии Зузаной Чапутовой и ее парнером / Фото: Getty Images

Это второй королевский тур для королевы Максимы и короля Виллема-Александра за последние недели после их поездки на Карибы.

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