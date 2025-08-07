В синем мини-платье и в объятиях мужа: леди Амелия Спенсер поделилась кадрами из отпуска

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт отдыхают на греческом острове в Егейском море вместе с сестрой Амелии — леди Элизой Спенсер, а также ее возлюбленным Ченнингом Миллердом, который недавно сделал девушке предложение стать его женой.

Сестры уже делились красочными фотографиями в своих Instagram аккаунтах, показывали, как плавали на яхте и наслаждались теплым солнцем и красивым бирюзовым морем.

Теперь Амелия опубликовала еще серию снимком. На них девушка одета в синий короткий сарафан с глубоким декольте и обута в остроносые слингбэки на каблуках оттенка металлик.

Также модель продемонстрировала образ в белом макси-платье в синий принт и этой же паре обуви, позируя на фоне моря.

И показала, как нежилась в объятиях мужа, одетая в полупрозрачную тунику.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему отец девушек — граф Чарльз Спенсер не поздравил леди Элизу с помолвкой и не присутствовал на свадьбе двух двоих своих дочерей.