ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

В синем мини-платье и в объятиях мужа: леди Амелия Спенсер поделилась кадрами из отпуска

Леди Амелия Спенсер опубликовала новые фотографии с отпуска, который она проводит со своим мужем на Санторини, в Греции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт отдыхают на греческом острове в Егейском море вместе с сестрой Амелии — леди Элизой Спенсер, а также ее возлюбленным Ченнингом Миллердом, который недавно сделал девушке предложение стать его женой.

Сестры уже делились красочными фотографиями в своих Instagram аккаунтах, показывали, как плавали на яхте и наслаждались теплым солнцем и красивым бирюзовым морем.

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Теперь Амелия опубликовала еще серию снимком. На них девушка одета в синий короткий сарафан с глубоким декольте и обута в остроносые слингбэки на каблуках оттенка металлик.

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Также модель продемонстрировала образ в белом макси-платье в синий принт и этой же паре обуви, позируя на фоне моря.

Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер / © Instagram леди Амелии Спенсер

И показала, как нежилась в объятиях мужа, одетая в полупрозрачную тунику.

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Амелия Спенсер и ее муж Грег Маллетт / © Instagram леди Амелии Спенсер

Напомним, ранее мы рассказывали, почему отец девушек — граф Чарльз Спенсер не поздравил леди Элизу с помолвкой и не присутствовал на свадьбе двух двоих своих дочерей.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie