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В синем наряде с бисером и в оптических очках: элегантный образ Джилл Байден в Мексике

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
241
Время на прочтение
1 мин
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В синем наряде с бисером и в оптических очках: элегантный образ Джилл Байден в Мексике

Джилл Байден / Фото: Associated Press

Первая леди США с мужем посетили Мексику.

Президент США Джо Байден и его супруга Джилл Байден с официальным визитом посетили Мексику для участия в саммите лидеров трех стран Северной Америки.

В Национальном дворце в Мехико их встречали президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор и его супруга Беатрис Гутьеррес Мюллер.

Джо и Джилл Байдены, Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Беатрис Гутьеррес Мюллер / © Associated Press
Джо и Джилл Байдены, Андрес Мануэль Лопес Обрадор и Беатрис Гутьеррес Мюллер / Фото: Associated Press

Первая леди США выглядела великолепно в элегантном наряде. На ней было синее пальто, расшитое на лацканах бисером, и платье с V-образным вырезом с бисером.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Аутфит Джилл дополнила черными замшевыми туфлями на шпильках. Она сделала себе красивую укладку с локонами, макияж с акцентом на глазах и надела оптические очки в бежевой оправе.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Уши Байден украсила массивными бриллиантовыми серьгами в виде капель, шею – подвесками на золотых цепочках, а руки – золотыми браслетами и кольцом с камнями.

Джилл Байден / © Associated Press
Джилл Байден / Фото: Associated Press

Напомним, в прошлый раз Джилл Байден продемонстрировала лук в разноцветном платье миди от бренда Akris с принтом, воротником-стойкой, короткими рукавами и на пуговицах.

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Дата публикации
Просмотры
241
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