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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
197
Время на прочтение
1 мин

В синем обтягивающем платье: 27-летняя первая леди Эквадора встретилась с королем Чарльзом

Инфлюенсер, бизнесвумен и по совместительству еще и первая леди Эквадора, сопровождала своего мужа на аудиенции в Букингемском дворце.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Король Чарльз III и первая леди Эквадора Лавиния Вальбонези

Король Чарльз III и первая леди Эквадора Лавиния Вальбонези / © Getty Images

Президентская пара Эквадора — 27-летняя первая леди Анджела Вальбонези и ее муж 37-летний президент Даниэль Нобоа посетили Великобританию. Пара встретилась с королем Чарльзом на частной аудиенции.

На встречу первая леди надела надела темно-синее закрытое платье миди с длинными рукавами и драпировкой от бренда ERDEM. Дополнила свой наряд она туфлями-лодочками на высоких каблуках, прической-пучком и красивыми серьгами с бриллиантами и сапфирами.

/ © Getty Images

© Getty Images

Затем супруга президента Эквадора ошеломила эффектным образом во время своего визита во Францию. Она надела на встречю с президентом Франции и первой леди красный ансамбль, который дополнила сумкой Kelly от Hermes.

/ © Getty Images

© Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
197
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