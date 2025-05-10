В синем обтягивающем платье: 27-летняя первая леди Эквадора встретилась с королем Чарльзом

Король Чарльз III и первая леди Эквадора Лавиния Вальбонези / © Getty Images

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Президентская пара Эквадора — 27-летняя первая леди Анджела Вальбонези и ее муж 37-летний президент Даниэль Нобоа посетили Великобританию. Пара встретилась с королем Чарльзом на частной аудиенции.

На встречу первая леди надела надела темно-синее закрытое платье миди с длинными рукавами и драпировкой от бренда ERDEM. Дополнила свой наряд она туфлями-лодочками на высоких каблуках, прической-пучком и красивыми серьгами с бриллиантами и сапфирами.

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Затем супруга президента Эквадора ошеломила эффектным образом во время своего визита во Францию. Она надела на встречю с президентом Франции и первой леди красный ансамбль, который дополнила сумкой Kelly от Hermes.

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© Getty Images