В синем пальто и ботфортах: принцесса Беатрис посетила Королевскую академию художеств

Молодая мама принцесса Беатрис посетила светское мероприятие.

Беатрис посетила презентацию книги The Fendi Set в Королевской академии художеств в Лондоне. На светском мероприятии принцессу Йоркскую запечатлели вместе с британской моделью и актрисой Поппи Делевинь.

Беатрис была в синем платье с белой оборкой на декольте и воротнике, в тон которому подобрала синее пальто. Обута принцесса была в замшевые сапоги-ботфорты на каблуках, а в руках держала черный клатч из змеиной кожи.

Принцесса Беатрис / Getty Images

Длинные рыжие волосы Беатрис распустила, а в макияже подчеркнула свои большие зеленые глаза. У принцессы был аккуратный маникюр, а на пальце сверкало кольцо.

Ее подруга Поппи Делевинь была в светло макси-платье и на плечи набросила черный блейзер. Белокурые волосы девушки были распущены, а в ушах – большие серьги-кольца.

Поппи Делевинь и принцесса Беатрис / Getty Images

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