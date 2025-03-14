В синем пальто и черепаховых очках: стильная Зара Тиндалл снова приехала на скачки

Зара и Майк Тиндалл посетили финальный день соревнований в Челтнеме.

Пара, прожившая в браке почти 14 лет, позировала для фотографий по прибытии на ипподром в Глостершире.

Зара и Майк присутствовали на всех четырех днях соревнований, поскольку наездница Зара исполняет обязанности директора на ипподроме.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Зара демонстрировала несколько стильных образов, а именно костюм в полоску и сшитое на заказ пальто оливкового цвета. А один аксессуар нам напомнил тот, который носила принцесса Уэльская несколько лет назад.

Зара Тиндалл / Фото: Getty Images

Для последнего дня фестиваля в Челтнеме Зара Тиндалл выбрала пальто темно-синего цвета, под него надела синюю водолазку и подобрала ободок в тон с пером. На лице у Зары были солнцезащитные очки в черепаховой оправе Illesteva, которые она носила и в другие дни фестиваля, а в руках сумка из кожи крокодила. Тиндалл собрала волосы в пучок и розовым блеском подчеркнула губы.

Ее муж Майк надел светло-серый костюм и плоскую кепку, а его синий галстук сочетался с нарядом его стильной жены.

Зара и Майк Тиндалл / Фото: Getty Images

Напомним, в один из дней скачки в Челтнеме посещала королева Камилла, а также принцесса Анна, которая удивила своим нарядом.

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