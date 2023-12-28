В синем пальто и черной шляпе: рассматриваем скромный образ дочери принцессы Маргарет

Единственная дочь принцессы Маргарет – Сара Чатто – редко, но все же иногда посещает мероприятия вместе с членами своей семьи.

На Рождество Сара вместе с мужем Дэниелом отправились на праздничную службу с королем Чарльзом III, королевой Камиллой и другими членами семьи.

59-летняя Сара Чатто была в этот день в элегантном темно-синем пальто в тон которому подобрала платок на шею и замшевые туфли-лодочки на невысоких каблуках и черную шляпу. На пальто у Сары была пришпилена брошь и точно такие же серьги были в ушах. Также дама была в темно-синих перчатках, а в руках несла плетеный черный клатч из кожи. Каштановые волосы Сары были распущены, а на лице практически не было макияжа.

Сара Чатто / Фото: Getty Images

Позади Сары шел ее брат Дэвид Армстронг-Джонс со своими детьми.

В этот день на службу собрались практически все члены британской королевской семьи. Пригласили в этот раз даже Сару Йоркскую, которая более 30 лет не посещала подобное мероприятие так как ее не приглашали.

Сара Чатто с семьей в Сандрингеме / Фото: Getty Images

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