Общество
106
1 мин

В синем пальто и красной шляпе с сине-желтыми перьями: королева Камилла посетила памятное мероприятие

Королева Камилла посетила сегодня службу на Поле памяти в Вестминстерском аббатстве, чтобы почтить память о тех, кто отдал свою жизнь, служа в вооруженных силах.

Ольга Кузьменко
Королева Камилла

Королева Камилла / © Associated Press

Во время службы Ее Величество установила Крест памяти и почтила память погибших двухминутным молчанием. Камилла также встретилась с военнослужащими, ветеранами и их семьями. На протяжении всего публичного выступления Камилла выглядела эмоциональной и трогательной, а также выбрала красивый наряд для появления на публике.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева надела подходящий для этого случая наряд в военном стиле: темно-синее пальто, прикрепив к нему брошь полка улан, принадлежавшую королеве Елизавете II, а также надев красную шляпу-таблетку с двумя перьями синего и желтого цветов. У Камиллы была ее фирменная укладка, макияж на лице и золотые серьги в ушах.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Ее Величество установила мак на деревянном кресте, на большую композицию из маков и почтила память погибших двумя минутами молчания.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Мероприятие, организованное благотворительной организацией Poppy Factory, проводится на территории Вестминстерского аббатства с ноября 1928 года в память о погибших при исполнении служебных обязанностей в Вооруженных силах. Королева Камилла поддерживает The Poppy Factory с 2013 года.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Напомним, в ноябре мы будем часто видеть членов королевской семьи с маковыми брошами на груди и это связано с одной давней традицией.

106
