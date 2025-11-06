В синем пальто и красной шляпе с сине-желтыми перьями: королева Камилла посетила памятное мероприятие

Королева Камилла / © Associated Press

Во время службы Ее Величество установила Крест памяти и почтила память погибших двухминутным молчанием. Камилла также встретилась с военнослужащими, ветеранами и их семьями. На протяжении всего публичного выступления Камилла выглядела эмоциональной и трогательной, а также выбрала красивый наряд для появления на публике.

Королева надела подходящий для этого случая наряд в военном стиле: темно-синее пальто, прикрепив к нему брошь полка улан, принадлежавшую королеве Елизавете II, а также надев красную шляпу-таблетку с двумя перьями синего и желтого цветов. У Камиллы была ее фирменная укладка, макияж на лице и золотые серьги в ушах.

Ее Величество установила мак на деревянном кресте, на большую композицию из маков и почтила память погибших двумя минутами молчания.

Мероприятие, организованное благотворительной организацией Poppy Factory, проводится на территории Вестминстерского аббатства с ноября 1928 года в память о погибших при исполнении служебных обязанностей в Вооруженных силах. Королева Камилла поддерживает The Poppy Factory с 2013 года.

Напомним, в ноябре мы будем часто видеть членов королевской семьи с маковыми брошами на груди и это связано с одной давней традицией.