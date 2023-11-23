В синем пальто и лодочках на каблуках: королева Камилла в Букингемском дворце

Сегодня королева Камилла и король Чарльз III провожали президента Южной Кореи Юн Сок Йоля и первую леди Ким Кеон Хи после из визита в Великобританию.

Финальная встреча монархов и президентской четы состоялась в Букингемском дворце в Лондоне. Сегодня днем Юн Сок Йоль и Ким Кеон Хи вылетят обратно в Сеул.

Королева Камилла и король Чарльз с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

В свой последний день президент и первая леди посетили военные штабы Черчилля в центре Лондона, а затем направились во дворец, где король и королева попрощались с ними. В этом году исполняется 70 лет со дня начала Корейской войны, что делает военные связи во время этого визита особенно острыми.

Королева Камилла и король Чарльз с президентской четой Южной Кореи / Фото: Associated Press

Королева Камилла сегодня одета в синее пальто с пуговицами посередине, черные колготы и черные туфли-лодочки на каблуках. У королевы была лаконичная прическа, жемчужный чокер на шее, легкий дневной макияж и несколько золотых браслетов на запястье.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

На государственном банкете в честь президентской четы королева Камилла блистала в бархатном красном платье и дебютировала в тиаре и колье с рубинами, принадлежавшим королеве Елизавете II.

Королева Камилла и король Чарльз / Фото: Associated Press

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