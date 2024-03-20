В синем пальто и любимой броши Елизаветы II: королева Камилла посетила важное мероприятие

Королева Камилла отправилась в поездку на остров Мэн без своего супруга короля Чарльза III.

Монарх должен был присутствовать также, но не смог поехать из-за рекомендаций врачей, которые советовали ему во время лечения от рака стараться избегать публичных контактов.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла прибыла официально объявить столицу острова городом. В мае 2022 года Дугласу был присвоен этот статус, это произошло в рамках празднования платинового юбилея правления королевы Елизаветы II.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Камилла сегодня встретилась с различными местными группами, благотворительными организациями и высокопоставленными лицами, а также открыла мемориальную доску в Дугласе и повидалась с местным мэром.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева была в синем пальто, под которым у нее было платье в тон и высоких замшевых сапогах на каблуках. В руках она несла сумку от Chanel, а на груди у Камиллы была пришпилена одна из любимый брошей покойной Елизаветы II с крупным сапфиром и бриллиантами. Прическа и макияж супруги Чарльза были классическими.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Королева Камилла / Фото: Associated Press

В прошлый раз Камилла появлялась на публике неделю назад, когда посещала Челтнемский фестиваль. Тогда Ее Величество была в зеленом пальто и шляпе с меховой отделкой.

Королева Камилла / Фото: Associated Press

Короля Чарльза III на этой неделе также видели, он посетил прием в Букингемском дворце.

Читайте также: